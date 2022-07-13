Григорий Лепс рассказал об отношениях с женщинами
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Григорий Лепс рассказал об отношениях с женщинами

Григорий Лепс рассказал об отношениях с женщинами
Певец Григорий Лепс высказался о неуважении к женщинам. На вопрос журналистов, чего женщина не должна допускать в отношении мужчины, и наоборот, артист ответил, что превыше всего в отношениях ценит взаимное уважение. «Любовь может существовать год, три, пять иногда до конца дней, но это не говорит о том, что человек, будь то мужчина или женщина, уважает свою любимую женщину или мужчину. Я влюблялся в своей жизни несколько раз по- настоящему, но я не могу сказать, что очень уважал этих женщин.
В меня тоже влюблялись, но я не знаю, уважают ли они меня до сих пор или нет. По крайней мере я все для этого делал. Если тебя не уважают, от этого человека нужно бежать семимильными шагами. И чем быстрее — тем лучше», — сообщает издание «МК». Напомним, Григорий Лепс недавно развелся с женой — Анной Шаплыковой. Они были вместе 20 лет, о причинах расставания артист не говорит.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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