Григория Лепса отговаривают от покупки песен Юрия Шатунова

Певец Григорий Лепс собрался выкупить песни покойного артиста. Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» заявила, что музыкант Григорий Лепс может получить кучу проблем, если выкупит авторские права на песни музыканта Юрия Шатунова.«Разин, проигравший Юре в суде эти права, потом и с Лепсом судиться захочет?», сказала Алена Жигалова. Как отметила Жигалова, в текущей ситуации Григорий Лепс ведет себя словно «настоящий Робин Гуд — продюсер». Напомним, что Лепс в будущем хочет, чтобы композиции Шатунова пели молодые исполнители. Певец уже пообещал потратить на реализацию своей идеи «колоссальное количество средств».