IMMORTALITY для Game Pass не выйдет в июле, игра задерживается
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IMMORTALITY для Game Pass не выйдет в июле, игра задерживается

IMMORTALITY для Game Pass не выйдет в июле, игра задерживается


Разработчики из Half Mermaid Productions объявили, что не успевают выпустить вовремя ожидаемую игру IMMORTALITY, которая должна была появиться на Xbox Series X | S и PC уже 26 июля. Они сообщили, что потребуется дополнительное время для выпуска проекта — теперь его дата релиза назначена на 30 августа.

В анонсе переноса даты релиза разработчики IMMORTALITY отмечают, что берут дополнительное время «чтобы убедиться, что опыт как можно лучше». Напомним, в день релиза игра должна выйти в Game Pass, теперь ее выход в подписке назначен на 30 августа, а не на 26 июля.

В Immortality рассказывается о Мариссе Марсель — кинозвезде, которая снялась в трех фильмах, но ни один из них так и не был выпущен, а после Марисса исчезла. Игрокам предстоит разобраться в этом запутанном деле, исследуя кадры из фильмов Мариссы Марсель. Некоторые журналисты уже опробовали проект и высокого его оценили.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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