Инвесторы, участвующие в университетских стартапах, смогут получить господдержку

Инвесторы, которые участвуют в университетских технологических стартапах, получат возможность компенсировать до половины своих затрат за счёт федеральных субсидий. Такое постановление кабмина от 1 июля 2022 года № 1191 вступает в силу 13 июля.

Речь идет о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, преподавателей или научных работников вузов.

Первыми получателями субсидии станут участники 145 лучших проектов, которые пройдут независимую экспертизу. Всего в федеральном бюджете 2022-2024 годов на поддержку инвесторов стартапов предусмотрено более 3,1 миллиарда рублей.





Программа возмещения инвестиций — часть федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Таким образом государство стимулирует развитие технологического предпринимательства в вузах, отмечается на сайте кабмина.