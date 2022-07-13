Иркутская прокуратура направила в суд уголовное дело заместителя начальника СУ МВД Бурятии
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Иркутская прокуратура направила в суд уголовное дело заместителя начальника СУ МВД Бурятии

Иркутская прокуратура направила в суд уголовное дело заместителя начальника СУ МВД Бурятии

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия Андрея Бардаханова. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30 и по части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение взятки», сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СК по Иркутской области.

По версии следствия, 27 июля 2021 года мужчина в гостинице «Звезда» города Иркутск через посредника получил взятку от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД по Республике Бурятия. Сумма составила 15 миллионов рублей, деньги были муляжом.

Заместителя начальника следственного управления МВД Бурятии задержали на месте преступления. На его имущество суммой 1,7 миллиона рублей наложили арест.

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По материалам: irk

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