Из-за Авраама Руссо подрались поклонницы
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Из-за Авраама Руссо подрались поклонницы

Из-за Авраама Руссо подрались поклонницы
Певец Авраама Руссо рассказал о жуткой истории. За годы работы в шоу-бизнесе артист пережил немалое. У артиста воровали ценные вещи на концертах, ему угрожали. А еще из-за него чуть было не погибла девушка. Благо, пострадавшая осталась жива. Руссо всегда пользовался большой популярностью у женщин. Некоторые дамы и вовсе готовы были на все ради кумира. Иногда такая любовь едва не заканчивалась трагично. «После концерта в Самаре меня ждала большая толпа поклонниц, поэтому организаторы ради безопасности решили провести меня через другой выход. А там среди девчонок началась дележка меня, одна из них кричала: «Авраам мой!». В итоге другие поклонницы набросились на нее, завязалась драка — разбили голову, весь пол был в крови. Когда я об этом узнал, нашел эту девушку, и после того как ей оказали первую помощь, пригласил поужинать в ресторан. Девочка оказалась очень хорошая, скромная — ни одного плохого слова в адрес своих обидчиц не сказала», — поделился 52-летний исполнитель.
Вот уже долгое время Авраама преследует одна поклонница. Певец признается, что побаивается ее настойчивости. «Есть одна неадекватная женщина, которая преследует меня много лет. Куда бы я ни поехал с концертами, она непременно оказывается там и несколько раз за вечер выходит на сцену. Что у нее на уме, я не знаю, но на рядовую зрительницу она не похожа, ведет себя странно. Так, на последнем шоу она подошла ко мне очень близко и отчетливо произнесла прямо мне в ухо: «Ну сколько можно уже?». И вот тогда мне стало по-настоящему страшно!» — признался артист. Случалось и так, что у Руссо воровали дорогие вещи. Так, к примеру, в ходе одного из выступлений у него пропали часы. «Приезжаем мы в Алма-Ату, последний город тура. А я в этот вечер почему-то не надел любимые часы из своей коллекции — это была шикарная вещь из белого золота с бриллиантами за десятки тысяч долларов. Лежали они где-то в гримерке на столе. И вдруг, когда все закончилось, мы стали собираться — часов нет, украли. Я до сих пор не знаю, кто это сделал. Не думаю, что поклонники были в курсе их стоимости, скорее всего, взяли себе на память об Аврааме», — рассказал певец в интервью «КП».
# Шоу-бизнес Руссо Авраам
По материалам: z-aya

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