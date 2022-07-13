Яровая: Семеноводство — это базовый фактор развития сельского хозяйства
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Яровая: Семеноводство — это базовый фактор развития сельского хозяйства

Яровая: Семеноводство — это базовый фактор развития сельского хозяйства

Ежегодный национальный доклад Минсельхоза должен стать предметом реального обсуждения на заседаниях Государственной Думы. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания Президиума Совета законодателей РФ 13 июня.

По мнению Яровой, должного качества семенного фонда в России не появилось ни в объеме, ни в качестве. Она подчеркнула, что в стране есть научные институты, подведомственные и Минобрнауки, и Минсельхозу, но, к сожалению должной коллаборации, объединения усилий, проектного финансирования и прорывных решений в семеноводстве не произошло.

«По-прежнему распыление ресурсов и отсутствие как таковых качественных положительных результатов. Наша позиция заключается в следующем, что в соответствии с федеральным законодательством, ежегодно Министерство сельского хозяйства должно представлять национальный доклад, мы планируем его сделать предметом реального обсуждения на заседаниях Государственной Думы, как того требует федеральный закон», — пояснила депутат.

Она отметила, что сейчас важно объединить усилия законодательной и исполнительной власти, чтобы выработать механизмы решения вопросов аграрной сферы, добавив, что дорожные карты пишутся слишком долго.

«Мы также предлагаем доуточнить федеральное законодательство с тем, чтобы были выработаны более жесткие критерии и ответственность за достижение этих целей, равно как и в национальных стратегических документах. Семеноводство — это базовый фактор развития сельского хозяйства», — подчеркнула политик.

Сегодня генная инженерия и биотехнологии — это вопросы, которые обеспечивают успех в развитии сельского хозяйства и который конвертируется в качество жизни, благополучие граждан и успех экономики, пояснила Яровая: «У России есть все основания к тому, чтобы объединить научно-техническую базу для создания качественного семенного фонда и далее его перевести его в технологию увеличения в объемах».

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По материалам: pnp.ru

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