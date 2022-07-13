Экономист перечислил влияющие на стоимость нефти факторы
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Экономист перечислил влияющие на стоимость нефти факторы

Экономист перечислил влияющие на стоимость нефти факторыЭкономист Джиоев заявил, что ситуация с коронавирусом в Китае влияет на нефтяные котировки

Аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев объяснил, какие факторы влияют на нефтяные котировки. Одной из причин изменения цены на сырье является ситуация с коронавирусом в Китае, отметил Джиоев в разговоре с «Лентой.ру».

«На нефтяные котировки давит несколько факторов. Во-первых, согласно недавней статистике Управления энергетической информацией в США зафиксировано внезапное увеличение нефтяных запасов на 8,2 миллиона баррелей», — поделился Джиоев.

Этот факт может свидетельствовать о переизбытке предложения сырой нефти на рынке, объяснил аналитик. По крайней мере в краткосрочной перспективе, добавил он.

«Также на цены оказывает влияние беспокойство касательно распространения коронавируса в Китае — в стране фиксируются новые случаи заболевания, в случае введения новых локдаунов спрос на "черное золото" скорее всего упадет», — сообщил экономист.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предположил, что при снижении добычи нефти все большие объемы будут экспортироваться за границу с целью получения большей прибыли. Это может стать причиной роста цен на бензин в России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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