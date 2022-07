Эти 11 бонусов можно забрать бесплатно сейчас по Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





Подписка Game Pass Ultimate предлагает ежемесячно забрать более десятка бонусов бесплатно, благодаря наличию в ней подписки EA Play. Это бонусы для игр Electronic Arts, и в июле их вновь предлагается значительное количество.

Следующие бонусы доступны по Game Pass Ultimate и EA Play подписчикам в июле:

Набор Hero Clint Dempsey Tif – до 31 июля.FUT Season 7 XP Boost – до 21 июля.Adidas x MLS Apparel and Volta Coins – до 21 июля.Supercharge Pack – до 31 июля.Набор FUT Cape Town Cheetahs Stadium – до 31 июля.Событие EA Play July – до 30 июля.EA Play July Bag – до 31 июля.Набор Ultimate Legends – до 19 августа.Fear The Hunt Gear Set – до 22 июля.Let’s Do This Transition – 12 июля — 15 августа.Steadfast Player Card – до 30 июля.

Чтобы забрать бонусы, достаточно зайти в указанные игры с подпиской Game Pass Ultimate.