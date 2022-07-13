Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One

Вадим Карасев





С момента релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S прошло больше полутора лет. Но это консольное поколение меняется довольно медленно, практически все современные игры выходят на Xbox One и на Xbox Series X | S. Многие игроки не могут обновиться до нового поколения приставок из-за дефицита, а разработчики решают не жертвовать аудиторией, выпуская игры только на новых приставках.

В подписке Game Pass доступно много игр, которые оптимизированы до Xbox Series X и Xbox Series S. При этом, игр, которые доступны только на Xbox Series X | S и не предлагаются на Xbox One, всего 6 штук:

Crusader Kings IIIMicrosoft Flight SimulatorRecompileSerious Sam 4ShreddersThe Riftbreaker

Стоит отметить, что в ближайший год ситуация должна серьезно измениться. Многие из игр, которые Microsoft анонсировала к выходу в ближайшие 12 месяцев в рамках Xbox & Bethesda Showcase, появятся только на Xbox Series X | S.