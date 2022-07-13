Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One
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Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One

Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One


С момента релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S прошло больше полутора лет. Но это консольное поколение меняется довольно медленно, практически все современные игры выходят на  Xbox One и на Xbox Series X | S. Многие игроки не могут обновиться до нового поколения приставок из-за дефицита, а разработчики решают не жертвовать аудиторией, выпуская игры только на новых приставках.

В подписке Game Pass доступно много игр, которые оптимизированы до Xbox Series X и Xbox Series S.  При этом, игр, которые доступны только на Xbox Series X | S и не предлагаются на Xbox One, всего 6 штук:



Crusader Kings III 



Microsoft Flight Simulator 



Recompile 



Serious Sam 4 



Shredders 



The Riftbreaker 

Стоит отметить, что в ближайший год ситуация должна серьезно измениться. Многие из игр, которые Microsoft анонсировала к выходу в ближайшие 12 месяцев в рамках Xbox & Bethesda Showcase, появятся только на Xbox Series X | S.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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