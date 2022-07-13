Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский проводят отпуск в Италии. Известная российская актриса театра и кино, популярная телеведущая Юлия Высоцкая больше 20 лет состоит в браке со знаменитым кинорежиссером Андреем Кончаловским. Продюсер всегда с восхищением рассказывает о своей супруге. Он признавался, что наслаждается красотой любимой женщины. Андрей Кончаловский решил устроить фотосессию Юлии Высоцкой, пока они отдыхали на озере в Италии.«Доброе утро! #ачтоувас #проснуласьулыбнулась небо, воздух, вода @andrei_konchalovsky снимает», — написала артистка. «Совершенство!!!🙌», «Вы, как всегда, прекрасны», «Юля ❤️ какая фигура 😍 у вас самый лучший фотограф 🔥 », «Фигурка 😍🔥❤️красотка шикарная 😍», «Стройняша😍», «Красотка🔥», — комментируют подписчики.У знаменитой пары двое общих детей. В 1999 году у пары родилась дочь Мария, а в 2003 году на свет появился сын Петр. К слову, Юлия Высоцкая очень редко делится фото с детьми в соцсетях. И на это у нее есть объективные причины. В 2013 году звездная семья попала в страшную автомобильную аварию. Мария получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. Знаменитые родители очень тяжело переживают случившееся и практически ничего не рассказывают прессе о состоянии дочери. А сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского избегает публичности, он редко выходит с семьей в свет и не дает интервью.