Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике

Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский проводят отпуск в Италии. Известная российская актриса театра и кино, популярная телеведущая Юлия Высоцкая больше 20 лет состоит в браке со знаменитым кинорежиссером Андреем Кончаловским. Продюсер всегда с восхищением рассказывает о своей супруге. Он признавался, что наслаждается красотой любимой женщины. Андрей Кончаловский решил устроить фотосессию Юлии Высоцкой, пока они отдыхали на озере в Италии.
«Доброе утро! #ачтоувас #проснуласьулыбнулась небо, воздух, вода @andrei_konchalovsky снимает», — написала артистка. «Совершенство!!!🙌», «Вы, как всегда, прекрасны», «Юля ❤️ какая фигура 😍 у вас самый лучший фотограф 🔥 », «Фигурка 😍🔥❤️красотка шикарная 😍», «Стройняша😍», «Красотка🔥», — комментируют подписчики.
У знаменитой пары двое общих детей. В 1999 году у пары родилась дочь Мария, а в 2003 году на свет появился сын Петр. К слову, Юлия Высоцкая очень редко делится фото с детьми в соцсетях. И на это у нее есть объективные причины. В 2013 году звездная семья попала в страшную автомобильную аварию. Мария получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. Знаменитые родители очень тяжело переживают случившееся и практически ничего не рассказывают прессе о состоянии дочери. А сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского избегает публичности, он редко выходит с семьей в свет и не дает интервью.
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Escape Academy получает трейлер к релизу — игра завтра будет в Game Pass
Escape Academy получает трейлер к релизу — игра завтра будет в Game
Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту
Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по
Сергей Селин невероятно постарел
Сергей Селин невероятно постарел
Григория Лепса отговаривают от покупки песен Юрия Шатунова
Григория Лепса отговаривают от покупки песен Юрия Шатунова
Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и
Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку на «Фабрике звезд»
Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку
Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября
Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября
В Москве пройдет открытие и жеребьевка ArtMasters Junior 2022
В Москве пройдет открытие и жеребьевка ArtMasters Junior 2022

Топ на сегодня

Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как выключается свет»
Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по Украине
Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по
Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца издания
Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн

Еще по теме

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались после 20 лет брака
Юлия Высоцкая рассказала о браке с Андреем Кончаловским: "Работать с ним легче, чем жить"
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались спустя 21 год после свадьбы
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во Франции