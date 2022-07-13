Как настроиться на работу: простые методики и советы для решения сложных задач

Трудовые будни не всегда являются такими, какими бы хотелось, чтобы они были. Иногда приходится решать серьезные проблемы и трудновыполнимые задачи, требующие фокусировки и внимания. Есть несколько способов, которые помогут добиться данного эффекта.

Методики для фокусировки и решения задач

Первым делом необходимо навести порядок на своем рабочем месте. Если на нем творится хаос, то это неблагоприятно отразится на эффективности работы и приведет к диссонансу. Не лишним будет сделать талисман для своего рабочего места, который поможет повысить работоспособность.





Самое важное — это выполнять одно дело и желательно за один раз. Как показывает практика, в последнее время люди стали многозадачными. Они выполняют много дел одновременно, но качество работы от этого ухудшается.

Чтобы сфокусироваться на чем-то одном, нужно позабыть обо всем. Все побочные дела в данном случае нужно приостановить, потому что они будут отвлекать.

Избавление от всего, что отвлекает

В рабочее время нужно отложить пустые разговоры с коллегами и просмотр социальных сетей. Если этого не сделать, то сконцентрироваться на важном деле будет проблематично. В случае, когда нужно сделать быстро отчет или справиться с поставленной задачей, следует отключить звук на мобильном и закрыть лишние вкладки в браузере.

Правильное планирование дел





Когда нет четко поставленного плана, то в голове начинается настоящий кавардак. В данном случае трудно понять, сколько времени следует выделить на решение той или иной задачи, и полагаться на память бессмысленно. Для этого есть много приложений либо же можно все записывать на листке бумаги.

Досконально планировать все необязательно, потому что эффект может получится противоположным. В свой список дел в обязательном порядке нужно включать и перерыв на отдых.

Не стоит все на себя взваливать

Не стоит долго трудиться, потому что рано или поздно фокусировка и энергия пропадут. Нужно выделять время на отдых и начинать с малого.

Проводить дыхательную практику





Если постоянно мучают беспокойные мысли, не дающие сфокусироваться на поставленной задаче, то помочь может дыхательная гимнастика. Для ее проведения потребуется подобрать спокойное место, закрыть глаза и начать считать. Первый счет — вдох, на второй — выдох. Суть этого метода заключается в том, что дышать нужно медленно, позабыв обо всем.

Вдох не стоит делать слишком глубоким, а выдох не должен напрягать. Его задача заключается в расслаблении и успокоении. Делать все важно медленно, не напрягая мышцы живота.

Думать о процессе

Люди слишком много энергии тратят на свои мысли. Они представляют себе то, что у них должно получиться, но это крайне неправильно. Необходимо сконцентрироваться на самом процессе и на любой его мелочи.

Не лишним будет проведение медитации. Именно она поможет каждому человеку быстрее научиться фокусировать свое внимание на каком-то одном важном деле.