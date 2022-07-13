Как продать проблемный автомобиль
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Как продать проблемный автомобиль

Автомобили с пробегом - довольно востребованный товар, но чем больше этот пробег, тем меньше желающих приобрести машину. Это можно понять: никто не хочет, купив транспортное средство, затем вкладываться ещё и в ремонт, а то и замену дорогостоящих частей, таких, как мотор. К тому же машина с пробегом часто может оказаться проблемной: неисправной (не на ходу), пострадавшей в ДТП, с наличием залога и прочих обременений. С таким уж точно никто не хочет связываться: например, оплата долга предыдущего владельца может стать очень неприятным "бонусом".

Обратившись по адресу https://rosautovykup.ru/vykup-avto/problemnye/, продать проблемный автомобиль не так уж сложно. Специалисты этой компании уже несколько лет оказывают услуги по поиску покупателей для таких машин. Даже если вы собираетесь реализовать транспорт не с целю разборки на запчасти, здесь для вас найдут подходящего покупателя, готового заплатить хорошую цену.

Кому пригодятся услуги Rosautovykup

Если у вашего автомобиля следующие проблемы, нужно обратиться в этот сервис:

  • очевидные повреждения кузова, связанные с дорожными происшествиями в прошлом;
  • машина была отдана в залог, а кредит ещё не выплачен;
  • имеются неисправности, транспортное средство не может передвигаться, ему нужен серьёзный ремонт;
  • есть запрет на регистрацию;
  • номерные знаки обновлялись (менялись).

Во всех этих случаях здесь вам подберут хорошего покупателя и сразу же назовут наиболее выгодную стоимость, по которой вы сможете продать машину.

Как происходит оценка транспортных средств

В компании работают квалифицированные оценщики с многолетним опытом работы. Они осмотрят автомобиль и зададут вам несколько вопросов: сколько лет вы уже владеете этим транспортом, сколько владельцев было до вас, какой пробег (впрочем, об этом можно не спрашивать - он виден на одометре).

На основании всех этих фактов, а также средней стоимости авто этой марки и модели в салонах вашего города и страны в целом назначат максимальную доступную стоимость.

Какие документы нужны для продажи

Некоторые компании предлагают продажу транспортных средств на достаточно сложных условиях со сбором множества документов. Здесь же требуется минимум: ПТС, ваш личный паспорт и комплект ключей. Но даже в случае, если вы потеряли документы, их можно восстановить в достаточно короткие сроки и затем успешно продать машину.


# Авто

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