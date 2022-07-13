Как резус-фактор и группа крови влияют на наш характер и биополе

Вадим Карасев

Энергетика человека и особенности его характера зависят от множества факторов — Знака Зодиака, года рождения и так далее. Оказывается, характер можно проанализировать даже по крови. В этом вам помогут много вековые наблюдения экспертов в области эзотерики и биоэнергетики.

Говорят, что глаза — зеркало души, но кровь может тоже рассказать о нашем внутреннем мире довольно много интересного. Ознакомившись с информацией из этой статьи, вы сможете лучше понимать людей и самих себя.

Резус-фактор и энергетика

Людей с отрицательным резус-фактором почти в 6 раз меньше, чем тех, у кого он положительный. Что касается физиологических особенностей, то у людей с отрицательным резус-фактором более высокая стойкость к вирусным заболеваниям. Что до характера, то он более жесткий, непреклонный. Такие люди реже подвергаются манипуляциям со стороны недоброжелателей. Также стоит отметить, что эти люди имеют достаточно сильную энергетику. Их биополе может быть очень мощным и непробиваемым. Отрицательный резус означает, что человек больше склонен к интроверсии.

Положительный резус фактор означает высокий уровень энергетической гибкости. Это говорит о том, что такие люди умеют подстраиваться под окружающую их реальность. Они не стараются изменить то, что изменить не могут. Для них гораздо проще взять и принять какое-то событие или факт, подстроиться к нему. Гибкость эта дается им легко за счет того, что их чакры работают более активно. Они быстрее восстанавливаются, что значит, что сами люди с положительным резус-фактором тоже более отходчивы, менее обидчивы и лучше адаптируются к переменам в жизни. Среди таких людей чаще встречаются экстраверты.

Группа крови и характер

Первая группа крови. Это очень энергичные люди, которые живут сегодняшним днем и стараются не унывать лишний раз. Они обожают путешествия, им нравится смена обстановки. Характер в целом у них мягкий, но неуважения и негатива к себе они не потерпят. Им нравится равноправие в отношениях, поэтому с ними очень приятно строить любовь и семью. Это прекрасные друзья, отличные коллеги и веселые люди, с которыми не соскучишься. Они любят жизнь и делятся оптимизмом со всеми окружающими.

Вторая группа крови. Это очень таинственные люди. Они часто что-то недоговаривают о себе, являются загадкой для многих. Они верные, справедливые, сильные духом, но испытывают небольшие проблемы с самооценкой. Им нужно постоянно слышать комплименты в свой адрес, чтобы не унывать и поддерживать веру в себя. К сожалению или к счастью, но они не могут идти вперед по жизни одни. Им обязательно нужен кто-то, кто будет их поддерживать, любить, дарить им заботу. Это очень осторожные и вдумчивые личности с выдающимися творческими талантами, которые редко рискуют.

Третья группа крови. Это щедрые люди, у которых практически нет страхов. Их энергетика сильна, ровно как интуиция. Они знают всё наперед. Эксперты отмечают, что люди с третьей группой крови не любят никому подчиняться. Они самостоятельны, обладают очень сильной волей к победе, не любят критику. Из них всегда получаются отличные лидеры и духовные наставники, родители. У этих людей бывает много вредных привычек, с которыми они живут почти всю жизнь. Если возникнет дилемма — смириться с проблемой и остаться в зоне комфорта, либо покинуть ее, приложив все усилия для победы, то они выберут второе.

Четвертая группа крови. Это крайне обаятельные личности, но у которых частенько страдает самооценка. Они хорошо умеют врать, но пользуются своим талантом почти всегда в благих целях. У них очень сильно развита эмпатия, поэтому они прекрасно чувствуют и читают эмоции других людей. У этих людей невероятное терпение, выдержка и стальные нервы. Если в их жизни происходит что-то плохое, они не переживают, а просто ждут начала белой полосы. С ними интересно общаться, приятно находиться. Как и люди второй группы, они обладают очень сильными творческими талантами. Им легко дается интеллектуальная работа. Еще у них есть огромная тяга к новым знаниям.