Как в старину День Кузьмы и Демьяна отмечали: приметы и поверья на 14 июля 2022 года

Приметы и поверья на 14 июля связаны с Днем Кузьмы и Демьяна. В этот день христиане восточного обряда почитают святых чудотворцев Дамиана и Косму, их называли бессребрениками. По традиции в этот день в народе устраивались бабьи пиры. Он считался женским днем.

Сборища женщин еще назывались «бабьими братчинами», во время которых общими усилиями варили кашу. Каждая хозяйка брала с собой что-то из запасов провизии, кто-то нес крупу, иные масло, кто-то молоко.

Старинные поверья и обычаи на День Кузьмы и Демьяна 14 июля





Обычно перед едой обращались с молитвой к небесным покровителям сего дня и их также угощали кашей. За столом, как правило, собирались женщины и девушки со всей деревни, ее предлагали забредшим путникам. Среди яств на столе также присутствовали салаты из овощей, фрукты, ягоды и пиво.

Несмотря на то, что этот день считался женским, домохозяйки проводили его в огородах, где они собирали овощи и корнеплоды, которые готовили на продажу. Также существовал обычай собирать травы, которыми окрашивали сукно.

Многие шли на покос готовить сено на зиму, но одевались при этом по-особенному, женщины надевали вышитые сорочки, они были украшены рисунками трав, цветов и птиц. К сожалению, их одевали только раз в году.

Таким образом крестьянки пытались задобрить святого Илью, который по поверьям насылал на поля и людей грозы. Чтобы он не портил погоду, а иначе урожай не успеет вовремя созреть.

В старину в народе бытовало поверье, согласно которого в этот день можно было сварить самое вкусное варенье из ягод малины, чем и занимались домохозяйки. Каждая из них имела свой секрет приготовления заготовки на зиму и раскрывала его только этого дня. А если кто отказывался говорить, то у него варенье могло испортиться.

Традиции и суеверия на 14 июля





В этот день, когда уставшие крестьяне возвращались с сенокоса, они шли на реку и там купались, потому что считалось, что таким образом они смогут почерпнуть новые силы, так как вода обладала магическими свойствами. А затем мужчины шли переодеваться в праздничные одеяния и присоединились к общему празднику и веселью.

Во время женских посиделок домохозяйки обменивались своими фирменными рецептами, обсуждали семейные дела и просто распускали сплетни. А молодые девушки помогали матерям убирая со стола.

14 июля молодые девицы занимались тем, что делали любовный приворот, а также читали заговоры, чтобы отвадить парня. Дабы пробудить в молодом человеке ответное чувство девушки собирали зверобой и делали из него чай, который, прежде чем выпить, заговаривали:

«Как цветет зверобой, так пускай расцветет наша любовь, быть между нами чувству сильному, породнившему нас до конца дней наших. Пусть сбудутся мои мечты, будешь со мною ты. Будем мы счастливы, одною судьбою повязаны. Аминь».

После проделанного ритуала девушка могла идти к своему избраннику, так как он наверняка начинал уже думать о ней.

Традиционные занятия крестьян 14 июля





В былые времена крестьяне с самого утра целыми семьями отправлялись на луга, на покос травы и проводили там целый день. Пожилые женщины занимались тем, что пропалывали грядки в огородах, а также собирали крыжовник и малину на варенья и компоты. С малиной также пекли сдобные пироги.

Во время бабьего праздника женщины и молодые девицы пели песни и водили хороводы, также они угощали странников, которые им попадались в этот день, так как считалось, что святые им покровительствуют и небесных заступников можно таким образом задобрить, дабы они лучше помогали людям.

Мужчины в этот день занимались тем, что чинили телеги и рабочий инвентарь, а также точили косы. А по вечерам они развлекали женщин шутками, да баснями. Женщины потчевали своих мужей липовым чаем с малиновым вареньем, так как поверье гласило, что это должно было укрепить привязанность.

Народные приметы на День Кузьмы и Демьяна 14 июля





В народе есть немало примет, связанных с Днем Кузьмы и Демьяна, ознакомимся с самыми распространёнными из них:

Ветер с западной стороны подул, значит нива хорошо колоситься будет.

Если воробьи ведут себя беспокойно, значит гроза намечается.

Когда кто сороку услышал, это сулит жаркую погоду.

Если кто этого дня мышь заприметит, то это к перемене погоды.

Когда девушка угощает парня крыжовником, это значит, что он ей понравился.

Если на небе месяц молодой видно, значит следующий день будет солнечным.

Когда погода ветряная, значит скоро тучи нагонит.

Те, кто появился на свет 14 июля, склонны к врачеванию других, они также отличаются любознательностью и предприимчивостью.