Как влияют резус-фактор и группа крови на характер человека и его биополе

Принято считать, что на характер и судьбу человека прежде всего влияет знак зодиака, под которым он рождается. Но не все знают, что в не меньшей степени на это оказывают влияние резус-фактор и группа крови, унаследованная человеком от его родителей.

Как резус-фактор влияет на биополе человека и определяет его характер





С медицинской точки зрения, резус-фактором называется наличие или отсутствие определенного белка-антигена. Он может формироваться отдельным геном и присутствовать на поверхности кровяных клеток — эритроцитов. Кровь таких людей считается резус-положительной. Если у человека отсутствует этот ген, и формирование белков-антигенов не происходит, кровь считается резус-отрицательной.

Людей с положительным резус-фактором в мире в шесть раз больше, чем людей с отрицательным резус-фактором. Замечено, что эти люди обладают более гибкой энергетикой, они способны подстраиваться под обстоятельства и жизненные перемены, не склонны к обидам и депрессиям, легче переносят смену обстановки. Они более коммуникабельны и общительны, среди них значительно чаще встречаются экстраверты.

Люди с отрицательным резус-фактором более замкнутые, жесткие, плохо переносят перемены. Имея мощное биополе, они не приспосабливаются к обстоятельствам, а стремятся изменить обстоятельства под себя. Среди них больше интровертов.

Какое влияние на характер человека оказывают группы крови





Мы знаем, что у людей определяются четыре группы крови, которые с медицинской точки зрения характеризуются наличием или отсутствием определенных маркеров. У одних людей в крови имеется специальный маркер, обозначаемый буквой А, у других — маркер В, у третьих этих маркеров нет, а у четвертых они присутствуют оба.

Зависимость характера человека от группы крови впервые была описана на основании специальных исследований японским ученым Масахито Наоми.

Людей с первой группой крови (без маркеров) он назвал «самураями». Это энергичные личности, обладающие ярко выраженными лидерскими качествами. Они амбициозны, оптимистичны, уверены в себе, обожают путешествия и приключения, любят жизнь и стремятся ее изменить в лучшую сторону.

Люди со второй группой крови (маркер А), по определению японского ученого, — «крестьяне». Они консервативны, справедливы, но часто осторожны и не склонны рисковать. При этом упрямы и обо всем имеют собственное мнение. Часто страдают заниженной самооценкой, поэтому нередко одиноки.

Третья группа крови (маркер В) принадлежит «торговцам». Это щедрые, веселые, энергичные люди, обладающие хорошо развитой интуицией. Свои интересы они всегда ставят на первое место, никогда не упустят выгоды и не отступят с выбранного пути. Не любят критики и твердо знают, чего они хотят от жизни.

Четвертая группа крови (маркеры А и В) — «ремесленники», отличающиеся высоким интеллектом и аналитическим складом ума. Они терпеливы, выдержанны и имеют железные нервы, что помогает им всегда добиваться поставленных целей.