Какую температуру необходимо выставлять на кондиционере и почему она не должна опускаться ниже 18 градусов
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Какую температуру необходимо выставлять на кондиционере и почему она не должна опускаться ниже 18 градусов

Какую температуру необходимо выставлять на кондиционере и почему она не должна опускаться ниже 18 градусов

Правильно подобранная температура кондиционера позволит создать комфортные условия в офисе и дома. Есть несколько рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Например, нельзя выставлять на кондиционере температуру ниже 18 градусов.

Общие требования по использованию кондиционера

Во всех кондиционерах можно выставить температуру от +16C, но не стоит спешить этого делать. Все дело в том, что из-за слишком низких показателей можно простудиться. Лишь при правильно выставленной температуре и удачно подобранном месте размещения кондиционера заболеть практически невозможно.

Если потребуется ускорить процесс охлаждения помещения, то можно выбрать режим «Турбо».


Существует несколько правил использования кондиционера:

  • Нельзя выставлять температуру ниже на 7-10°C по сравнению с температурой на улице. Благоприятным считается интервал от 5 до 7°C.
  • Нежелательно устанавливать температуру в помещении ниже чем 24°C, подходящим считается диапазон 22-24C. Любой другой выставленный показатель служит нагрузкой на кондиционер, расходуется больше электроэнергии.
  • В жару снижать температуру нужно несколько раз на 2-3°C через каждый час работы.

Когда кондиционер работает, нужно закрывать окна и двери в помещении, только так получится минимизировать утечку холодного воздуха и приток теплого.

Какую температуру выставлять на кондиционере в квартире

В квартирах необходимо устанавливать сплит-системы, поскольку у них более выражен поток холодного воздуха. При этом он не должен быть направлен на человека, это можно отрегулировать с помощью жалюзи.


Простой кондиционер пересушивает воздух. Именно поэтому в целях поддержания необходимого уровня влажности в комнате, нужно пользоваться бытовым увлажнителем.
Что касается температуры в ночное время суток, то комфортной считается 25-27°C. Во многих современных сплит-системах есть функция «Good sleep», которая сама понижает температуру, а потом повышает ее. В таком режиме кондиционер будет работать 8 часов, но его можно изменять.

Какую температуру выставлять на кондиционере в офисе

После прихода на работу первым делом нужно проветрить помещение. В офисных помещениях помимо сплит систем используют еще и полупромышленные кондиционеры. В них совершенно иное расположение блоков и направление воздуха. Среди них выделяют следующие:

  • Кассетные. Внутренний блок устанавливается в центре потолка. Холодный воздух в нем выходит по четырем разным направлениям. Угол наклона можно регулировать положением решеток.
  • Канальные. Внутренние блоки имеют сильную мощность и на выходе выдают низкую температуру. У них более сложная система управления.
  • Напольные. Такие кондиционеры часто устанавливают в тех местах, где нельзя разместить другую сплит-систему, либо же форма помещения имеет слишком сложную конфигурацию.


Какой бы кондиционер вы ни выбрали, самое главное, чтобы мебель не закрывала внутренний блок, иначе не удастся управлять им с пульта.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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