Капаклы очень постарел за 5 лет отношений с Африкантовой
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Капаклы очень постарел за 5 лет отношений с Африкантовой

Капаклы очень постарел за 5 лет отношений с Африкантовой
Вот уже пять лет прошло с начала отношений бывших участников Дом-2 — Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Многие телезрители были уверены, что после своего ухода с проекта эта пара вскоре разбежится, однако их ожидания совсем не оправдались. Пара только сильнее привязалась друг к другу. В итоге Рома решил поздравить свою избранницу с годовщиной и, как всегда, в привычной манере решил пошутить про судьбу и жизнь. Вот уже пять лет прошло с начала отношений бывших участников Дом-2 — Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Многие телезрители были уверены, что после своего ухода с проекта эта пара вскоре разбежится, однако их ожидания совсем не оправдались. Пара только сильнее привязалась друг к другу. В итоге Рома решил поздравить свою избранницу с годовщиной и, как всегда, в привычной манере решил пошутить про судьбу и жизнь.

Мужчина рассказал, что за пять лет отношений с Африкантовой он достаточно сильно постарел, но вкусы его не изменились совершенно. По его словам, прошло уже пять лет, но рубашка всё та же. Он поздравил жену с годовщиной и в очередной раз признался ей в любви. Однако Роману почему-то кажется, что вместо пяти лет к нему как будто прилипло двадцать. Вероятно, таким образом он просто напрашивался на комплименты и комментарии от подписчиков.

И, на самом деле, этот союз оставляет некую надежду. В данный момент нет ни одной крепкой пары из бывших домовцев, которые бы справлялись со всем самостоятельно, без помощи кураторов Дом-2. Как оказалось, в прошлых сезонах пары действительно пытались построить любовь. А сейчас участники все больше уделяют внимание пиару себя любимых в социальных сетях.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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