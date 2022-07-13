Компания Velas Network AG провела транзакцию на околоземной орбите
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Компания Velas Network AG провела транзакцию на околоземной орбите

Компания Velas Network AG провела транзакцию на околоземной орбите

Команда Velas подтвердила транзакцию с помощью ноды на космическом спутнике. Velas стал третьим блокчейном после Bitcoin и Qtum с собственной нодой в космосе.


Запуск спутника состоялся 13 января 2022 года. В выводе на орбиту участвовали сингапурская блокчейн-платформа SpaceChain и американская аэрокосмическая компания SpaceX. Сам аппарат создала компания по сбору и обработке данных в космосе Spire Globe.


Космическая нода Velas поддерживает обработку транзакций, взаимодействие со смарт-контрактами, а также создание токенов стандартов ERC-20 и ERC-721 (NFT).


Команда наземного центра отправляет спутнику неподписанную транзакцию, а нода подписывает и возвращает ее назад. Наземная станция передает транзакцию в сеть Velas, где валидаторы включают ее в блок.


«SpaceChain — пионеры космической экономики: платформа объединяет инфраструктуру блокчейна с технологиями будущего. Интеграция блокчейна Velas на орбите позволит нашей экосистеме эффективно решать проблемы наземной централизованной инфраструктуры», — сообщается в пресс-релизе компании.


В дальнейшем SpaceChain и Velas Network AG планируют разместить ноду на Международной космической станции.


Velas — [simple_tooltip content='CPU-оптимизированная машина  для выполнения кода в ядре операционной системы. Используется в дата-центрах для обработки больших потоков данных.']eBPF[/simple_tooltip] и [simple_tooltip content='Ethereum Virtual Machine (виртуальная машина Ethereum), выполняет смарт-контракты в децентрализованной манере.']EVM[/simple_tooltip]-совместимый блокчейн от швейцарской компании Velas Network AG с алгоритмом консенсуса Delegated Proof-of-Stake. Пропускная способность сети составляет более 50 000 транзакций в секунду.


Напомним, ранее Huobi и Bitget провели листинг токена блокчейна Velas (VLX). Биржи добавили торговые пары Velas к стейблкоину Tether (USDT).

# Экономика velas, новости
По материалам: ForkLog

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