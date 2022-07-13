Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как выключается свет»

После смерти Юрия Шатунова Андрей Разин столкнулся с хейтом и ненавистью со стороны фанатов «Ласкового мая». Поклонники обвинили продюсера в трагедии, мол, это он довел певца до тяжелого состояния. Отар Кушанашвили присоединился к негодующим.

52-летний Отар Кушанашвили не обвиняет продюсера, но и не защищает. По словам журналиста, Андрей Александрович давно мог прекратить суды (длиною в 17 лет!) за песни группы «Ласковый май», и тогда, возможно, сердце Юрия не остановилось бы.

«Напрасно думаете, что Разин — чучело набитое соломой. Я и сам так раньше думал, но он человек сострадательный. Если продлит судебные процессы, тогда выражу ему фи. А так, он же отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как он выключает свет и готовится ко сну. Разин не содействовал нормальной жизни Шатунова этими судами...» — высказался ведущий в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

58-летний Разин в свою очередь отбивается от нападок, заявляя, что до инфаркта Шатунова довела судья, разрешившая исполнять певцу «Белые розы», «Седую ночь» и остальные хиты. Продюсер считает, что Юрию дали ложную надежду, ведь вердикт юстиции был вынесен ошибочно.

«Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Шатунову.

Думаю, что это решение привело Юру к эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни. Имейте в виду, что, помимо оспаривания вашего незаконного решения, будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей и поставлен о вопрос о лишении вас статуса федерального судьи. Это я вам обещаю как бывший депутат Государственной думы Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей», — возмущался в соцсетях бывший руководитель легендарной группы.