"Лаборатория Касперского" предупредила о новой схеме мошенничества

Вадим Карасев

Среди злоумышленников вновь обрела популярность знакомая схема телефонного мошенничества – россиян просят перезвонить по указанному номеру. Об этом в релизе на официальном сайте сообщила "Лаборатория Касперского".

Так, пользователь получает электронное письмо: в нём нет вредоносных ссылок или "троянов", однако присутствует сообщение на классическую тему. Например, что со счета выбранной злоумышленниками жертвы якобы пытаются снять крупную сумму, и для отмены перевода необходимо срочно совершить звонок по указанному ниже номеру телефона. Исходя из информации "Лаборатории Касперского", за всю весну и июнь текущего года специалисты обнаружили до 350 тыс. такого рода "писем счастья" по всему миру. Отмечается, что схема становится всё популярнее для современных мошенников, и только лишь на июнь приходится уже 100 тыс. сообщений с подставным номером.

Как утверждают аналитики, вишинг, то есть телефонное мошенничество, обычно рассчитывается не только на частных пользователей, но и на сотрудников крупных фирм. Сначала рассылается спам: если человек всё-таки перезванивает по телефону, указанному недоброжелателями, у него начинают выманивать персональные данные, в отдельных случаях – убеждать перевести средства на те или иные реквизиты. Иногда злоумышленники могут даже вывести деньги со счёта жертвы удалённо.

В "Касперском" подытожили: нередко письма от мошенников маскируются под уведомления от известных интернет-магазинов, крупных платёжных систем и прочих сервисов, чтобы заставить жертв поверить в "легенду". Опытные злоумышленники стараются звучать как можно правдоподобнее и торопить пользователя, чтобы у попавшегося на крючок преступников не было времени подумать.

Ранее Центробанк РФ рассказал о методах работы мошенников, звонящих от имени мобильных операторов. Подобная схема позволяет получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги россиян.