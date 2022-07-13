Лера Кудрявцева показала бойцовские качества дочери

Ведущая Лера Кудрявцева показала подросшую дочку Машеньку. Телеведущая много лет работает на телевидении. Она знакома зрителям, так как не только ведет шоу «Секрет на миллион», но и каждый год становится ведущей «Новой волны», «Песни года». Блондинка в 51 год не перестает следить за внешностью и щеголять в новых нарядах. При этом свободное время она посвящает семье. Кудрявцева уже давно счастлива в браке с Игорем Макаровым. Примечательно, что она растит дочку Марию, которая в свои три года уже учит английский язык. Этим летом телеведущая уже возила ее в Сочи, а также они отдыхали в Турции. Но даже в Москве малышка всегда находит, чем заняться. На этот раз мама засняла ее во время игры на батуте. Кроха была в лосинах розового цвета и блузке. Она стала бить мягкую грушу, словно боксер. «Наташ, тут замена подрастает», — обратилась она в Наталье Рагозиной. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у Леры растет активный и разносторонний ребенок. А знаменитая боксерша согласилась взять ее под свое крыло. «Лерочка, давай! Сейчас вернусь и займусь лапочкой», — заявила спортсменка. Подписчики также осыпали малышку комплиментами. «Как папа, так и дочь», «Умора. Маша не сдается!», «Сразу видно — есть характер», «Такая хорошенькая девочка Машенька», — прокомментировали пост подписчики.