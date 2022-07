Lightspeed создала специальное подразделение с фокусом на блокчейне

Lightspeed Venture Partners привлекла $7,1 млрд в четыре новых фонда для поддержки «начинающих предпринимателей». Также венчурная компания сформировала команду Lightspeed Faction с ориентацией на инвестициях в криптоиндустрию.

1/3 Today, Lightspeed announced several new funds designed to support entrepreneurs, in any geography in the world, at any point in their journey. https://t.co/CB5jPwf4GE