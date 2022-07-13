Lightspeed создала специальное подразделение с фокусом на блокчейне

Lightspeed Venture Partners привлекла $7,1 млрд в четыре новых фонда для поддержки «начинающих предпринимателей». Также венчурная компания сформировала команду Lightspeed Faction с ориентацией на инвестициях в криптоиндустрию.

1/3 Today, Lightspeed announced several new funds designed to support entrepreneurs, in any geography in the world, at any point in their journey. https://t.co/CB5jPwf4GE — Lightspeed (@lightspeedvp) July 12, 2022

Lightspeed Faction возглавят инвесторы Сэм Харрисон и Банафше Фатие. Команда сконцентрирует девятилетний опыт финансирования венчурной компании блокчейн-стартапов.

«Участники [подразделения] убеждены, что блокчейн-компании возглавят существенный сдвиг парадигмы вычислений инновационной экономики», — говорится в сообщении.

Один из анонсированных фондов Lightspeed India Partners Fund IV с объемом в $500 млн сфокусируется «на поддержке предпринимателей из Индии и юго-восточной Азии».

Три других Lightspeed Venture Partners XIV-A/VIP, Lightspeed Venture Partners Select V, Lightspeed Opportunity Fund II c AUM в $1,98 млрд, $2,26 млрд, $2,36 млрд сосредоточат усилия на проектах в корпоративном, потребительском секторах, а также в области здравоохранения и финтеха.

Объем активов под управлением Lightspeed Venture Partners достиг $18 млрд. В портфеле фирмы более 500 компаний, 190 из них вышли на стадию IPO или вошли в M&A-сделки.

Напомним, в ноябре 2021 года FTX, Lightspeed и Solana Ventures учредили фонд на $100 млн для поддержки блокчейн-игр.

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