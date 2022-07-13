Максим Галкин после нападения вышел на связь
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Максим Галкин после нападения вышел на связь

Максим Галкин после нападения вышел на связь
По слухам, артист Максим Галкин подвергся нападению. Сегодня в Сети появились тревожные сообщения о том, что на Максима Галкина напали неизвестные. Публика с волнением ждала комментарий ведущего. Слухи о нападении злоумышленников на Галкина распространились стремительно. Отмечалось, что 46-летняя звезда серьезно пострадал, и его даже доставили в реанимацию. Однако эти сообщения так и остались домыслами некоторых пользователей Интернета. Комик никак не прокомментировал происходящее, но оперативно вышел на связь. Телеведущий показал, что с ним все в порядке. Так, вместе с сыном Гариком он устроил велопрогулку по лесу. Напомним, сейчас артист находится вместе с семьей в Латвии. Первой в Юрмалу перебралась Алла Борисовна с детьми, немного позже к ним присоединился Максим. К слову, у него довольно плотный гастрольный график. Недавно у него отгремели концерты по Израилю, теперь в его расписании отмечены Турция, Латвия, Эстония, Великобритания и даже Австралия. Впрочем, выступления у юмориста запланированы вплоть до конца сентября. По этому поводу возникали сомнения в словах Пугачевой о том, она вернется в Россию к 1 сентября, объяснив тем, что учебный процесс у детей никто не отменял. Однако близкая подруга 73-летней артистки Кира Прошутинская заверяла, что Примадонна сдержит обещание. «Я хочу, чтобы все знали: Алла Борисовна вернется к сентябрю! Я знаю это точно», — заявила телеведущая.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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