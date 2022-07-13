Максим Галкин посмеялся над тем, что о нем пишет пресса

Артист Максим Галкин в шоке от того, что о нем пишут. После того как Максим Галкин публично сообщил, что покинул Россию из-за гражданской позиции, журналисты и СМИ не перестают следить за ним. Юморист относится к этому с иронией. 46-летний Максим Галкин рассказал, что читает российские СМИ и удивляется тому, что о нем пишут. «Из лжи про меня в нашей прессе можно уже хит-парад составлять. Каждый день очередная ересь. Некоторые заголовки прямо пародия на желтую прессу. Приведу тут несколько», — сообщил супруг Аллы Пугачевой в личных соцсетях. В пример он привел несколько скриншотов, на которых запечатлел заголовки статей — там есть слова о покушении, комментарии друзей и экспертов, описания его пребывания за границей, а также упоминание Аллы Пугачевой.Отметим, что Максим Галкин уехал из России в конце февраля, выразив таким образом протест против политических событий в стране. Юморист вместе с детьми и супругой оставил замок в деревне Грязь и перебрался в Израиль, сняв шикарную виллу в Кесарии. Он записал ролик, в рамках которого объяснил — он любит свою страну, но ситуация сложилась так, что с ним разорвали рабочие и рекламные контракты, поэтому он поехал в другое место, где его тепло приняли и предложили выступления. У Галкина действительно прошел мини-тур по городам Израиля, о чем он сам отчитался в соцсетях. Шутил он про все, в том числе и про Россию и политиков — это не очень нравится патриотично настроенным гражданам. Сейчас семейство перебралось в Латвию — по слухам, это из-за жары, но есть и другая версия: якобы их подруге Лайме Вайкуле настолько плохо из-за рецидива рака, что они решили приехать и помочь ей.