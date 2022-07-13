Максиму Галкину грозит тюремный срок

На артиста Максима Галкин завели уголовное дело. 46-летнего артиста обвинили в попытке дискредитации российской армии. Максиму Галкину грозит 7 лет лишения свободы. Экс-ведущий программы «Сегодня вечером» с женой Аллой Пугачевой, дочерью Лизой и сыном Гарри покинули Россию в конце февраля. Звездная семья четыре месяца жила в Израиле. Там Галкин сделал несколько антироссийских обращений в соцсетях. Юморист и на своих концертах негативно отзывался о действиях властей родной страны. Сегодня стало известно, что на пародиста завели уголовное дело. «Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области усмотрел признаки состава преступления по ч 1 ст. 207.3 УК РФ. Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые являются ложными по отношению к армии Российской Федерации», — сообщил депутат Роман Худяков. Он указал, что Галкин проанонсировал концерт в Турции. Его выступление должно состояться 28 июля в Анталье. Советом Федерации РФ ратифицирован Договор о российско-турецкой помощи по уголовным делам и выдаче преступников. Документ обязывает стороны оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Турция взяла на себя обязательства по запросу выдавать граждан Российской Федерации, находящихся на ее территории — для уголовного преследования или исполнения приговора.«Галкин, конечно же, наговорил себе на статью, — заявил Худяков. – Он должен быть арестован и вывезен в Россию. От Турции регулярно поступают запросы о выдаче их граждан. От России тоже — к Турции. И турки уже задерживали и передавали в Российскую Федерацию преступников – их экстрадиция на территорию России заканчивалась помещением беглеца в СИЗО, после чего сбежавший от правосудия гражданин там дожидался суда и после заседания получал срок». Депутат пояснил, что бывший ведущий Первого канала может получить большой срок за свои высказывания, с учетом общественного резонанса. Максиму грозит 7 лет лишения свободы, за вычетом того, что он проведет в СИЗО до приговора. Роман Худяков также предложил конфисковать замок пародиста в подмосковной деревне Грязь и передать его в пользование многодетной семье Тепляковых. Она стала скандально известной вследствие неоднозначных методов обучения мужчины и его конфликтов с вузом. «Замок Галкина нужно передать многодетной семье Тепляковых, которые ютятся в однокомнатной квартире с семью детьми. И изучать их образовательную методу, которая позволяет детям получать знания в таком объёме так рано. Но и корректировать её – чтобы не страдала психика и социальные навыки несовершеннолетних», — указал парламентарий.