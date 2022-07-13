Мария Шукшина судится из-за элитной квартиры с застройщиком

55-летняя актриса Мария Шукшина заплатила за 4-х комнатную квартиру, а получить ее не может уже несколько лет. Мария Шукшина рискует остаться без элитной квартиры в центре Москвы, деньги за которую она уже заплатила. Актриса подала в суд на застройщика, не отдающего ей недвижимость, однако разбирательства длятся уже седьмой год, и итог их пока не ясен. Как выяснилось, дочь именитого писателя вложила деньги в строящиеся четырехкомнатные апартаменты еще в 2004 году. За проект дома, расположенного в 1-м Самотечном переулке, отвечал Союз кинематографистов России совместно с компанией «Интеко», возглавляемой вдовой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной. Однако возведение ЖСК «Кино-7» не заладилось: компания то меняла план строительства, то страдала из-за штрафов, и лишь 12 лет спустя здание наконец-то завершили.Но тут в сложной ситуации оказались пайщики, внесшие деньги на этапе строительства, в их числе и Шукшина. Выяснилось, что они не могут оформить на себя квартиры. Актрисе ничего не оставалось, как обратиться в суд, но пока служители Фемиды не могут ей помочь. В ходе разбирательств стало известно, что застройщик не обладает нужными документами, чтобы отдать недвижимость тем, кто за нее заплатил. Очевидно, нет соответствующих бумаг и у Шукшиной, пишет Telegram-канал Mash. К слову, пока Мария отстаивает свое жилье, ее сестры Екатерина и Ольга тоже ввязались в судебную тяжбу. Дочери Василия Шукшина решили защитить его наследие и подали иск за нарушение авторских прав к театру «Русская песня», которым руководит Надежда Бабкина. Они требуют выплатить им компенсацию в размере 600 тысяч рублей и снять из репертуара постановку «Калина красная», основанную на произведении их отца, в которой Мария играет главную роль.