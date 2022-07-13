Марк Варшавер: «Людмиле Поргиной дали больничный, а она на месяц уехала отдыхать в Болгарию»
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Марк Варшавер: «Людмиле Поргиной дали больничный, а она на месяц уехала отдыхать в Болгарию»

Марк Варшавер: «Людмиле Поргиной дали больничный, а она на месяц уехала отдыхать в Болгарию»

У директора «Ленкома» Марка Варшавера давно не складываются отношения со вдовой Николая Караченцова. Марк Борисович считает, что Людмила Поргина мечтает, не работая, получать большие деньги.


А недавно Людмила Андреевна взяла больничный и... пропала на месяц. Как выяснилось, 73-летняя артистка уехала за границу.

«Она сейчас на больничном — а сама взяла и уехала отдыхать в Болгарию. О чем можно дальше говорить? Ей дали больничный. Только я не понял, за что. Наверное, просто отдыхать хочет. Вероятно, врачи дали ей эту возможность, пошли навстречу. Она же себя позиционирует как супруга Караченцова Николая Петровича. Поэтому, может, ее пожалели. Она, видимо, устает очень. В шести спектаклях, в которых она занята у нас в театре, выходить непросто, вы же понимаете», — посетовал директор «Ленкома» в разговоре с журналистами.

К слову, в свое время Поргина жаловалась на то, что Варшавер не дает ей нормальных ролей в театре и вообще определил в массовку, тем самым унизив ее. Марк Борисович объяснил это решение.

«А на что она претендует почти в 80 лет? Какую роль можно для нее написать в этом возрасте? А кто из зрителей ее может знать, если она 30 лет не выходила на сцену? Я с удовольствием предложил бы ей другую роль, но, к сожалению, нет у нас для нее больше сегодня. То, что есть, ей предложили. Не хочет — как хочет. Это уже ее право!» — подчеркнул Варшавер в интервью Prozvezd.info.

Напомним, у Марка Варшавера также не складываются отношения с дочерью бывшего худрука Марка Захарова, умершего три года назад. Александра Захарова судится с Марком Борисовичем за права на спектакли, которые в «Ленкоме» ставил ее отец.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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