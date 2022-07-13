Metal Gear Solid HD скоро вернется в продажу на приставках Xbox
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Metal Gear Solid HD скоро вернется в продажу на приставках Xbox

Metal Gear Solid HD скоро вернется в продажу на приставках Xbox


В ноябре 2021 года издательство Konami удалило из Microsoft Store сборник Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3, который работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет обратной совместимости с Xbox 360. Тогда издательство отмечало, что решение об удалении из продаж сборника является временным, поскольку им требуется обновить лицензии на исторические архивы, используемые в играх.

Похоже, что в ближайшее время Metal Gear Solid HD вернется в продажу. В своих социальных сетях сегодня Konami объявила, что серии Metal Gear исполняется сегодня 35 лет. Они «готовятся возобновить продажи игр, которые были временно приостановлены». Когда точно будет возобновлена продажа — неизвестно.


До удаления Metal Gear Solid HD из продажи в Microsoft Store игра продавалась за $9,79.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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