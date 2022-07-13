МИД РФ назвал условия для продления транзита газа через Украину

В Москве допускают возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года, если в Европе сохранится спрос, а украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

Действующий контракт по украинскому транзиту истечет в 2024 году. По словам Биричевского, Евросоюз провозгласил курс на отказ от российского природного газа, что означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него.

«Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — подчеркнул дипломат.

Он также напомнил, что российская сторона выполняет все обязательства по нынешнему контракту, при этом транзит ограничивают украинские власти, которые отказались от транспортировки газа через станцию «Сохрановка».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов Германии Йорга Кукиса сообщило, что ФРГ с 1 августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря — и российской нефти.