Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд

Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер ХердАктер Микки Рурк посочувствовал Джонни Деппу и обвинил Эмбер Херд в алчности

Американский актер Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

Рурк посочувствовал звезде «Пиратов Карибского моря» и обвинил Херд в алчности. Он заявился, что сам оказывался в похожей ситуации. По словам артиста, он долго бился за свою репутацию, и в итоге «все узнали правду». Рурк не пояснил, о чем именно речь.

1 июня завершился судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой артистка назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке.

В итоге присяжные, у которых ушло на принятие решения два дня, встали на сторону Деппа. Они единогласно посчитали, что статья, написанная Херд, действительно оказалась клеветнической.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Escape Academy получает трейлер к релизу — игра завтра будет в Game Pass
Escape Academy получает трейлер к релизу — игра завтра будет в Game
Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту
Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по
Сергей Селин невероятно постарел
Сергей Селин невероятно постарел
Григория Лепса отговаривают от покупки песен Юрия Шатунова
Григория Лепса отговаривают от покупки песен Юрия Шатунова
Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и
Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку на «Фабрике звезд»
Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку
Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября
Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября
В Москве пройдет открытие и жеребьевка ArtMasters Junior 2022
В Москве пройдет открытие и жеребьевка ArtMasters Junior 2022

Топ на сегодня

Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как выключается свет»
Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по Украине
Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по
Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца издания
Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн

Еще по теме

Джонни Депп оскорбил Эмбер Херд новой тату (фото)
Видео ссоры Джонни Деппа и Эмбер Херд попало в Сеть
СМИ: Джонни Депп не верит, что Эмбер Херд отдаст миллионы на благотворительность
Эмбер Херд высмеяла объявившего себя жертвой насилия Джонни Деппа