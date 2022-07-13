Минобороны и Минтруд проанализируют качество жизни военных

Утверждены новая редакция Правил организации, проведения и рассмотрения результатов ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Соответствующее постановление кабмина от 2 июля 2022 года № 1200 вступает в силу 13 июля.

Мониторинг проводится для сбора необходимых данных, их анализа, выявления и прогнозирования социально-экономических тенденций, ведущих к возникновению социальной напряженности среди военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

Сбор и анализ таких данных осуществляется с использованием единой системы показателей ежегодного мониторинга. Полномочия по его проведению закреплены за Минобороны и Минтрудом совместно с федеральными органами исполнительной власти и госорганами, в которых предусмотрена военная служба.

Отмечается, что итоги мониторинга направляются в Минобороны до 1 апреля года, следующего за отчетным.