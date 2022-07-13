Мясников рассказал об уникальной операции солдату ВСУ
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Мясников рассказал об уникальной операции солдату ВСУ

Мясников рассказал об уникальной операции солдату ВСУДоктор Мясников рассказал об уникальной операции, проведенной пленному солдату ВСУ в ЛНР

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» рассказал об уникальной операции, проведенной медиками пленному солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В госпитале Луганска медики провели уникальную операцию практически обескровленному из-за ранения пленному, сообщил Мясников. По словам специалиста, молодому военнослужащему «безумно повезло».

«Его доставили, у него был гемоглобин один, то есть, считай, не было крови в нем. Ему перелили множество литров крови. Я еще шутил: "Теперь ты по крови русский". (…) Сейчас он, конечно, далек от выздоровления, но его жизни ничего не угрожает. Это удивительный медицинский случай, удивительный подвиг врачей. С профессиональной точки зрения это было невозможно», — рассказал доктор.

Мясников также признался, что его удивил рассказ пленного. Выяснилось, что российские военнослужащие два километра тащили на себе раненого украинского солдата до госпиталя.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что все медицинские учреждения на взятых под контроль Народной милицией территориях были разрушены или повреждены Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении. Дипломат добавил, что военные также намеренно ломали медицинское оборудование. По его словам, специалисты ЛНР уже приступили к ликвидации последствий этих инцидентов.

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По материалам: lenta.ru

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