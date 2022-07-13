Мэрия Иркутска: размещение мозаичного панно на Карла Маркса было согласовано
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Мэрия Иркутска: размещение мозаичного панно на Карла Маркса было согласовано

Мэрия Иркутска: размещение мозаичного панно на Карла Маркса было согласовано

Панно, размещенное на углу улиц 5-й Армии и Карла Маркса, было согласовано комитетом по градостроительной политике в 2020 году. Об этом сообщили IRK.ru в администрации Иркутска.

Как отметил архитектор проекта реконструкции улицы Карла Маркса Сергей Демков, парапет, на котором находилось панно, уже нуждался в ремонте и был в предаварийном состоянии. 13 июля состоится встреча Сергея Демкова с создателями панно, а также будет запланирована их совместная встреча с главным архитектором города Иркутска Антоном Жуковым. В ходе данных встреч определят дальнейшие шаги по воссозданию утраченного произведения. Один из вариантов, который предложат авторам панно — создать новый объект. На какой территории, обсудят в рамках встреч.

Каменная ограда с мозаичным панно «Водовороты» располагалась на углу улиц 5-й Армии и Карла Маркса. В 2020 году панно создала иркутская студия керамики «Ноа» за счет специального гранта. В июле ее снесли рабочие во время ремонта.

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По материалам: irk

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