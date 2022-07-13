Моргенштерна оставили в списке иноагентов

Вадим Карасев

Суд признал законным включение рэпера Моргенштерна в список иноагентов

Российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) оставили в списке иноагентов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд в Москве признал законным включение музыканта в реестр. В Минюсте утверждают, что артист занимался политической деятельностью и получал финансирование от Yoola Labs Ltd (Израиль). Адвокат исполнителя Александр Никитин подчеркнул, что артист не имеет отношения к политике и никогда не работал в государственной власти. Кроме того, он отметил, что о своем статусе Моргенштерн узнал из СМИ — сам он никаких уведомлений не получал.

О том, что Минюст признал Моргенштерна иностранным агентом, стало известно 6 мая. В настоящее время артист не находится в России. В конце ноября 2021 года он уехал сначала в Белоруссию, а затем — в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист якобы торгует наркотиками в социальных сетях.