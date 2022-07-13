Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусков

Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусковВ Group-IB сообщили о всплеске мошенничества с сайтами для оплаты проезда

В компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили российских пользователей о новом способе обмана, который придумали мошенники. По словам специалистов, злоумышленники начали активно подделывать сайты для оплаты проезда, пишет ТАСС.

«Специалисты центра реагирования на инциденты Group-IB (CERT-GIB) зафиксировали всплеск мошеннических ресурсов для оплаты проезда по российским автомагистралям и на городском транспорте», — сообщили в компании и добавили, что большинство поддельных сайтов появились перед началом отпускного сезона.

Представители Group-IB рассказали, что большая часть мошеннических ресурсов действовала под видом сайтов для пополнения счета петербургской транспортной карты «Подорожник». Как уточнили в компании, фишинговые сайты полностью копировали официальные ресурсы.

Отмечается, что на поддельных сайтах пользователям предлагали ввести номер карты «Подорожник», после чего их перенаправляли на фишинговую страницу для пополнения счета, где они должны были ввести данные банковской карты. В результате мошенники получали доступ к деньгам жертвы, заявили в Group-IB.

Кроме того, стало известно, что злоумышленники использовали фишинговые ресурсы оплаты проезда по автомагистралям и в московском транспорте. По словам руководителя CERT-GIB Александра Калинина, мошенники могли менять контент на этих ресурсах, например, на одном сайте россиянам сначала могли предлагать оплатить проезд по автодорогам, а затем — оплатить штрафы ГИБДД. Специалист также напомнил о необходимости внимательно проверять подлинность ресурсов, на которых проводится оплата.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян об опасности Telegram. Он заявил, что чат-боты мессенджера могут красть личные данные.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Лаборатория Касперского" предупредила о новой схеме мошенничества
"Лаборатория Касперского" предупредила о новой схеме
Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусков
Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусков
Роза Сябитова стала бабушкой
Роза Сябитова стала бабушкой
Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)
Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)
Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One
Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и
Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России
Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России
69-летний японец Хисао Митани выгуливает необычного питомца
69-летний японец Хисао Митани выгуливает необычного питомца
Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову будут судить по новой статье
Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову будут судить по
Плохие приметы в доме: какие 12 признаков предупреждают об опасности
Плохие приметы в доме: какие 12 признаков предупреждают об опасности
Где семья развеет прах Шатунова
Где семья развеет прах Шатунова
В одной из картин Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза художника
В одной из картин Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза
Из-за Авраама Руссо подрались поклонницы
Из-за Авраама Руссо подрались поклонницы

Топ на сегодня

Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как выключается свет»
Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к
Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев, вернувшихся домой с Украины
Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев,
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда мира Европы
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины

Еще по теме

Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
С карт россиян массово украли деньги через сайты «онлайн-магазинов»
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогом