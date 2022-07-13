Мужчина использовал нейросеть, чтобы показать, как выглядели бы исторические личности, если бы жили в наши дни
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Мужчина использовал нейросеть, чтобы показать, как выглядели бы исторические личности, если бы жили в наши дни

Мужчина использовал нейросеть, чтобы показать, как выглядели бы исторические личности, если бы жили в наши дни

Хидрели Диао — это один из теперь уже лучших мастеров, кто достиг невероятного совершенства на поприще создания портретов с помощью современных средств обработки изображений. Используя нейросеть, он творит поистине великолепные вещи. Например, одной из сторон его творчества является помощь людям, которые потеряли своих любимых и родных людей слишком рано. Но сегодня мы поговорим не о его благородной стороне, а о художественной.


Искусственный интеллект и Хидрели отлично поработали и создали ряд портретов известных исторических личностей, опираясь на гравюры, рисунки и даже статуи, изображающие их. А всё для того, чтобы показать зрителю, как эти самые личности могли бы выглядеть, если бы жили в наше время. И смеем вас заверить — результат восхищает!

Покахонтас

Виктория Аделаида Мария Луиза Великобританская

Виктория была британской принцессой, старшей дочерью королевы Виктории.

Томас Джефферсон 

Леонардо да Винчи

Мона Лиза

Между прочим, помимо реальных личностей, художник «оживляет» ещё и мультяшных персонажей.

Наполеон Бонапарт

Жозефина Богарне

Уильям Шекспир

Фараон Эхнатон

Джейн Остин

Так же у Хидрели есть интересный проект, в котором он показывает, как могли бы выглядеть звёзды сейчас, если бы не отправились к праотцам в своё время.

Марк Аврелий

Тиберий Клавдий Нерон

Мария Стюарт, королева Шотландии

Апостол Пётр

Афродита

Благодаря искусным навыкам Хидрели Диао, мы можем немного заглянуть за историческую завесу тайны, за что ему отдельное человеческое спасибо! 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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