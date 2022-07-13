Мужчина пробил дыру в стене дома и сделал неприятное открытие

Вадим Карасев

Пользователь Reddit нашел птичьи скелеты в стене дома во время прокладывания проводки

Пользователь Reddit с ником TehSausBaus опубликовал фото неприятного открытия, которое он сделал, когда прокладывал проводку в доме. Его пост стал популярным, многие комментаторы признались, что испытали неприятные ощущения, увидев снимок.

«Я проделал дыру в стене, чтобы проложить проводку у себя дома, и нашел около 30 птичьих скелетов, погребенных внутри», — написал мужчина. На опубликованной им фотографии заметно, что найденные останки птиц нагромождены друг на друга.

В комментариях он признался, что не знает, как живые птицы или их скелеты оказались в стене. Рассказчик предположил, что либо они упали с чердака, либо их кто-то намеренно положил туда. «Скорее всего, их замуровали строители. Один мой старый приятель работал кровельщиком, и как-то раз они случайно замуровали в стене сразу 40 голубей», — высказал догадку один из пользователей. По словам другого юзера, когда он работал на старой пожарной станции, он узнал, что на крыше здания существовала щель, через которую птицы пробирались внутрь, после чего не могли вылететь и умирали.

«Это очень странно и очень жутко», «Кажется, тебе пора переезжать», «Это *** отвратительно. Сочувствую, что тебе придется это вычищать», — обратились комментаторы к автору поста. Вместе с тем некоторые из юзеров посоветовали мужчине выставить найденные скелеты на продажу и выразили уверенность в том, что ими могут заинтересоваться коллекционеры.

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