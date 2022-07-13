МВФ ухудшил прогноз по ВВП США
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МВФ ухудшил прогноз по ВВП США

МВФ ухудшил прогноз по ВВП СШАМВД ухудшил прогноз по росту ВВП США до 2,3 процента в 2022 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3 процента, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне одного процента. Это следует из обнародованного во вторник, 12 июля, доклада организации.

Таким образом, фонд понизил прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4 и 1,3 процента в 2022 и 2023 году.

Исполнительный совет МВФ считает, что избежать рецессии в США становится все сложнее из-за ряда факторов. В организации предупредили, что неверный выбор мер в связи с высокой инфляцией негативно скажется на экономике страны и всего мира.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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