Над Ксенией Бородиной посмеялась Лена Миро
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Над Ксенией Бородиной посмеялась Лена Миро

Над Ксенией Бородиной посмеялась Лена Миро
Лена Миро высказалась о личной жизни ведущей Ксении Бородиной. Блогер Лена Миро подняла на смех Ксению Бородину. Акула пера убеждена, что ведущая сильно комплексует по поводу своей внешности и потому специально подбирает подружек со средней внешностью. Дескать на их фоне она выглядит не хуже.
«Болезненно ревнивая, зажатая и угловатая Бородина окружила себя крайне непривлекательными, на мой взгляд, женщинами», — написала Миро в своем ЖЖ. В такой компании, считает блогер, Бородина действительно выглядит вполне. Однако Миро заверила ведущую, что никто ей не завидует, как считает она и постоянно говорит об этом в Интернете. «На самом деле жалеем, Ксюш. Мы тебя очень жалеем: жить с такой кучей комплексов — это, наверное, крайне тяжело», — сказала акула пера.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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