Несколько шагов к чистому экрану: как почистить монитор без специальных салфеток

Экран монитора, как и любой предмет домашней или офисной техники, требует регулярной чистки. Жирные пятна, отпечатки пальцев, пыль и другие загрязнения затрудняют его использование и искажают изображение. Узнайте, как почистить монитор без специальных салфеток, быстро и без разводов. Для этого не нужно прилагать много усилий, а средства для его очистки можно найти на собственной кухне.

Как почистить монитор без специальных салфеток: основные принципы

Монитор нужно протирать на регулярной основе, и желательно использовать при этом салфетки, которые пропитаны специальным веществом. Однако если под рукой их не оказалось, можно принять во внимание несколько простых рекомендаций.

Самое первое, что нужно помнить, это то, что хороший очиститель монитора не должен содержать такие вещества, как спирт, аммиак, ацетон или растворители. Все это может повредить покрытие дисплея.

Влажные салфетки также не рекомендуется использовать, так как они оставляют полосы, которые трудно убрать.

Очистка монитора: пошаговая инструкция

Прежде всего, всегда выключайте устройство перед тем, как приступить к устранению пыли с монитора. Это важно из соображений безопасности. Также темный экран поможет увидеть оставшиеся загрязнения.





Средство для очищения монитора своими руками

Первое, что нужно сделать, это протереть монитор от пыли сухой мягкой салфеткой без ворса и очистить зазоры деликатной щеточкой. Ни в коем случае нельзя использовать салфетки на бумажной основе или туалетную бумагу, а также тряпки, которые очень давно используются и потеряли свой внешний вид, так как они могут оставить разводы и царапины. Обязательно избегайте давления на экран, делайте плавные движения Также нельзя долго тереть одну область, даже если на ней есть въевшаяся грязь. Удаление пыли салфетками из микрофибры может вызвать затруднения в труднодоступных местах. Чтобы почистить монитор по углам, используйте ватные диски.

Если под рукой нет профессиональных чистящих средств для мониторов, можно успешно почистить экран домашними методами. При этом категорически запрещается использовать стеклоочиститель или салициловый спирт.

Для изготовления понадобится:

дистиллированная вода;

а при более сильном загрязнении дистиллированная вода с добавлением уксуса.

Дистиллированную воду налить в пустой и чистый пульверизатор. Слегка сбрызнуть мягкую салфетку без ворса и затем, не надавливая, протереть экран согласно инструкции выше.