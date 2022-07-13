Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)

«Кафе актёров», г. Леваллуа-Перре, ФранцияФранцузский художник Патрик Коммеси дарит фасадам старых зданий новую жизнь с помощью своих невероятно реалистичных 3D-граффити. Стены буквально оживают и не всегда понятно, что перед нами рисунок. Такие граффити действительно украшают улицы и делают их более яркими и интересными, превращая обычную прогулку в настоящую экскурсию в художественной галерее.

«Кафе актёров», г. Леваллуа-Перре, Франция


«Жан-Мари Кордье», г. Безье, Франция

«Жан-Мари Кордье», г. Безье, Франция
«Театр Безье», г. Безье, Франция

«Театр Безье», г. Безье, Франция
«Камиль Сен-Санс», г. Безье, Франция

«Камиль Сен-Санс», г. Безье, Франция
На фасадах зданий, тронутых кистью Патрика Коммеси, часто можно увидеть изображения известных людей: актёров, композиторов, политиков, учёных и др.

«Аквариум», г. Леваллуа-Перре, Франция

«Аквариум», г. Леваллуа-Перре, Франция
При создании масштабных проектов Патрику Коммеси могут помогать от 2 до 30 стенных живописцев. А на разглядывание деталей таких масштабных работ у туриста может уйти не один час.

Фрагменты под названием «Балкон звёзд», «Бэтмен и Джокер» из проекта «Кинотеатр Канны»

Фрагменты под названием «Балкон звёзд», «Бэтмен и Джокер» из проекта «Кинотеатр Канны»
«Мэрилин», г. Канны, Франция

«Мэрилин», г. Канны, Франция
«Кинотеатр Леваллуа», г. Леваллуа-Перре, Франция

«Кинотеатр Леваллуа», г. Леваллуа-Перре, Франция
Зачастую, взглянув на эти живописные фрески, можно увидеть сцены с нарисованными людьми, которые приоткрывают будни французов.

«Ромео и Джульетта», г. Леваллуа-Перре, Франция

«Ромео и Джульетта», г. Леваллуа-Перре, Франция
«20 000 лье под водой», г. Канны, Франция

«20 000 лье под водой», г. Канны, Франция
«Восстание виноградарей», г. Безье, Франция

«Восстание виноградарей», г. Безье, Франция
«Место Антуана Эмиля Мулена», г. Безье, Франция

«Место Антуана Эмиля Мулена», г. Безье, Франция
«Леваллуа в цвету», г. Леваллуа-Перре, Франция

«Леваллуа в цвету», г. Леваллуа-Перре, Франция
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

"Лаборатория Касперского" предупредила о новой схеме мошенничества
"Лаборатория Касперского" предупредила о новой схеме
Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусков
Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусков
Роза Сябитова стала бабушкой
Роза Сябитова стала бабушкой
Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)
Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)
Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One
Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и
Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России
Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России
69-летний японец Хисао Митани выгуливает необычного питомца
69-летний японец Хисао Митани выгуливает необычного питомца
Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову будут судить по новой статье
Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову будут судить по
Плохие приметы в доме: какие 12 признаков предупреждают об опасности
Плохие приметы в доме: какие 12 признаков предупреждают об опасности
Где семья развеет прах Шатунова
Где семья развеет прах Шатунова
В одной из картин Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза художника
В одной из картин Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза
Из-за Авраама Руссо подрались поклонницы
Из-за Авраама Руссо подрались поклонницы

Топ на сегодня

Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как выключается свет»
Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к
Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев, вернувшихся домой с Украины
Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев,
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда мира Европы
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины

Еще по теме

Французский художник превращает стены домов в 3D-фрески, которые заставляют людей остановиться на своём пути
Во Франции мусульмане организовали охрану католического собора
Задержанные во Франции планировали атаковать «Диснейленд»
Мэр французского города предстанет пред судом из-за антиисламских высказываний