Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)

Вадим Карасев

Французский художник Патрик Коммеси дарит фасадам старых зданий новую жизнь с помощью своих невероятно реалистичных 3D-граффити. Стены буквально оживают и не всегда понятно, что перед нами рисунок. Такие граффити действительно украшают улицы и делают их более яркими и интересными, превращая обычную прогулку в настоящую экскурсию в художественной галерее.«Кафе актёров», г. Леваллуа-Перре, Франция«Жан-Мари Кордье», г. Безье, Франция«Театр Безье», г. Безье, Франция«Камиль Сен-Санс», г. Безье, ФранцияНа фасадах зданий, тронутых кистью Патрика Коммеси, часто можно увидеть изображения известных людей: актёров, композиторов, политиков, учёных и др.«Аквариум», г. Леваллуа-Перре, ФранцияПри создании масштабных проектов Патрику Коммеси могут помогать от 2 до 30 стенных живописцев. А на разглядывание деталей таких масштабных работ у туриста может уйти не один час.Фрагменты под названием «Балкон звёзд», «Бэтмен и Джокер» из проекта «Кинотеатр Канны»«Мэрилин», г. Канны, Франция«Кинотеатр Леваллуа», г. Леваллуа-Перре, ФранцияЗачастую, взглянув на эти живописные фрески, можно увидеть сцены с нарисованными людьми, которые приоткрывают будни французов.«Ромео и Джульетта», г. Леваллуа-Перре, Франция«20 000 лье под водой», г. Канны, Франция«Восстание виноградарей», г. Безье, Франция«Место Антуана Эмиля Мулена», г. Безье, Франция«Леваллуа в цвету», г. Леваллуа-Перре, Франция