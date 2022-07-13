Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)

Вадим Карасев

Красотка Нино Ниндзе сегодня отмечает 31-летие. Широкая публика узнала о ней после того, как она закрутила роман с Максимом Виторганом. Бывший муж Ксении Собчак развелся с телеведущей и достаточно быстро нашел утешение в объятиях пушногрудой грузинки. Нино круто поет, активно снимается в кино и сериалах. Из недавнего - в сериале "Карамора" Данилы Козловского, который активно обсуждают в Сети.