Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)
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Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)

Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала ВиторганаКрасотка Нино Ниндзе сегодня отмечает 31-летие. Широкая публика узнала о ней после того, как она закрутила роман с Максимом Виторганом. Бывший муж Ксении Собчак развелся с телеведущей и достаточно быстро нашел утешение в объятиях пушногрудой грузинки. Нино круто поет, активно снимается в кино и сериалах. Из недавнего - в сериале "Карамора" Данилы Козловского, который активно обсуждают в Сети.


Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана
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По материалам: триникси

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