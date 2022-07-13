"Новые люди" запускают для регионов рейтинг борщевика
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"Новые люди" запускают для регионов рейтинг борщевика

"Новые люди" запускают для регионов рейтинг борщевика

Первый заместитель руководителя фракции "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о разработке "рейтинга борщевика". По мнению депутата от "Новых людей", это сильнейшая болевая точка экологической повестки в России. При этом власти упорно не замечают борщевик, который является проблемой для сотен тысяч людей. Партия "Новые люди" берет на особый контроль борьбу с борщевиком.

"Каждый год мы боремся с проблемой борщевика штрафами вместо того, чтобы решать ее комплексно. Так же, как с лесными пожарами – штрафуют шашлычников, вместо того чтобы системно заняться проблемой. Из-за борщевика люди покидают целые деревни, все стройки им заполнены", – сказал Даванков.


"Новые люди" разработали рейтинг борщевика по регионам. Он будет интегральным, а рассчитывать его будут по более чем десяти параметрам. Среди них жалобы людей в соцсетях, поисковые запросы, обращения в органы власти с учетом количества жителей, а также число поступивших в больницы с ожогами от борщевика. Новые люди планируют постоянно обновлять и публиковать рейтинг на своих ресурсах, а также готовы предоставлять его всем заинтересованным ведомствам.

Ранее другой депутат от партии "Новые люди", заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил письмо министру природных ресурсов и экологии с рядом предложений по решению проблемы разрастания борщевика Сосновского. Новые люди предлагают признать борщевик карантинным растением, создать карту его распространения и совместно с правительством разработать федеральную программу по борьбе с ним.

"Для начала нужно придать борщевику особый статус – признать карантинным видом, несмотря на обширную область распространения. Чтобы отделить его от ромашек, васильков и полыни. Затем – разработать федеральную программу по борьбе с распространением борщевика", – заявил Даванков.

Депутат Георгий Арапов рассказывает, что, судя по обращениям людей, региональные органы не реагируют на проблему разрастания борщевика Сосновского. Сегодня у них есть простая возможность сослаться на необязательность работ по устранению данного опасного растения, если оно не находится на землях сельхозназначения.

"Пугает еще один момент: если пустить все на самотек, борщевик может полностью захватить ареал произрастания многих растений. От этого пострадает не только флора, но и фауна, так как животным, в том числе и краснокнижным, будет нечем питаться", – подытожил Арапов.

"Новые люди" продолжат разрабатывать меры по борьбе с борщевиком совместно с экспертами, а также планируют начать работу в этом направлении на базе региональных отделений.

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По материалам: uposters.ru

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