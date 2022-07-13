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Новый суд Марины Овсянниковой

Новый суд Марины Овсянниковой

Марина Овсянникова, ставшая известной после скандала в прямом эфире новостей, несмотря на негатив в свою сторону, ведет активную общественную деятельность. На днях она пришла к зданию Басманного суда, чтобы поддержать политика Илью Яшина, с которым знакома лично. Мужчина ожидал решения по мере пресечения за распространение фейков о российской армии. К слову, за него подписали поручительства лауреат Нобелеской премии Дмитрий Муратов и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

Как только журналисты разглядели в толпе знакомое лицо, тут же бросились к Овсянниковой за интервью. Бывший редактор «Первого Канала» не стала скрывать, что на нее завели еще одно дело – документы лежат в Черемушкинском суде. К счастью, дело это не уголовное, а административное, «за дискредитацию армии».

Марина пояснила, что подробностей пока не знает, но в скором времени поедет в суд разбираться. К слову, прошлый штраф в 30 тысяч рублей, назначенный журналистке после выходки в прямом эфире, она так и не оплатила. Задолженность числиться на госуслугах, но закрывать ее Овсянникова пока не намерена.



Между тем, Марина не ограничена в перемещениях и может спокойно находиться как внутри страны, так и за ее пределами.

«У меня судебные тяжбы не по политическим мотивам, а по персональным, - уверяет оскандалившаяся женщина. - В отношении меня не ведется никаких преследований — ни административного, ни уголовного, поэтому я свободна выражении своих мыслей, чувств».


Напомним, что после скандала в прямом эфире на Марину обрушилась тонна негатива Ее не поняли даже некоторые друзья, мама и дети, бывший муж, другие близкие и родные люди. Овсянникова лишилась уважения и работы, и была вынуждена уехать за границу, где ей предложили работу в немецком издании. Спустя 3 месяца она вернулась в Москву, чтобы судиться за место проживания дочери с бывшим мужем. Попутно Марина ведет общественную деятельность, отвечает в суде по другим производствам, и планирует начать писать книгу.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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