ОП РФ и общественные палаты ЛДНР подписали меморандум о сотрудничестве

Вадим Карасев

Общественная палата РФ и общественные палаты Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает telegram-канал ОП РФ.

Документ подписан секретарем ОП РФ Лидией Михеевой, председателем ОП ЛНР Алексеем Карякиным и председателем ОП ДНР Александром Кофманом в ходе пленарной сессии форума "Сообщество" в Липецке.

Документ закрепляет положения, отвечающие повестке и тенденциям, происходящим в ДНР, ЛНР и России, в том числе укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержание межнационального и межрелигиозного согласия, а также культурных связей между соотечественниками.

"Кроме того, меморандум предполагает помощь по разоблачению преступных деяний националистов, экстремистов и террористов, решение вопросов восстановления экономической, культурной инфраструктуры Донбасса, а также возвращения к мирной жизни его жителей", - сказано в сообщении.

По словам члена ОП РФ Максима Григорьева, подписание меморандума - это оформление того процесса, который уже фактически идет.

"Мы уже считаем, что общественная палата ДНР, общественная палата ЛНР практически по факту своей работы уже вошли в общее пространство и в дружную семью системы общественных палат", - сказал он.