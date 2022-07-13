Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий
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Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий

Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий

Путешествия объединяют людей во всех их проявлениях, а отношения на расстоянии — ещё не клеймо на скорейший их провал. Именно это доказывает пара Бекки и Дэна, которая научилась видеться друг с другом и устраивать свидания через общее фото в Инстаграме*, будучи в этот момент в разных уголках мира. Обстоятельства вынудили пару находиться в тысячи километрах друг от друга на протяжении достаточно длительного времени. Долгая разлука возлюбленных сподвигла их к идеи создать общий фотопроект под названием HalfHalfTravel, где они совмещают половинки своих фоток в одну фотокарточку, которая дарит паре долгожданную встречу, даже если она происходит не в реальности.

1. Португалия — Испания, 2016

Их фотопроект зародился ещё в далёком 2016, но с каждым годом его популярность набирала новые обороты.

2. Барселона, Испания — Лиссабон, Португалия, 2017

3. Замбия — Колумбия, 2017

Вместе даже за чашечкой кофе по утрам!

4. Гонконг — Колумбия, 2017

5. Аргентина — Португалия, 2018

6. Португалия — Шри-Ланка, 2018

7. Мексика — Испания, 2018

Подписчики часто спрашивают в комментариях под публикациями в Инстаграме*, как им удаётся сохранять такую идеальную картинку и так точно подбирать две разных половинки для создания нового фото. На что они отвечают со смехом, что это чистая удача, так как они не отличаются особой креативностью в позировании на всех своих фото (но иногда и планированию есть место).

8. Вашингтон, США — Канарские острова, Испания, 2018

Бекка и Дэн очень активно ведут свои социальные сети и всегда открыты для любых обсуждений со своими поклонниками. Например, в Инстаграме* они часто любят устраивать викторины для подписчиков, где им надо угадать, в каких местах были сделаны те или иные кадры. А вы бы угадали?

9. Вьетнам (место публикации), 2019

10. Тайвань, Китайская Республика (место публикации), 2019

«Как насчёт обнимашек через фото?» — спрашивают ребята у своих подписчиков под милыми постами, которые ещё раз доказывают, что нет никаких границ для тёплых объятий в этом мире!

11. Амстердам, Нидерланды (место публикации), 2020

12. Лос-Анджелес, США (место публикации), 2021

13. Нью-Йорк, США (место публикации), 2021

14. Мексика (место публикации), 2022

Больше вдохновляющих работ этой прекрасной пары и не менее прекрасных фотографов, и знатоков своего дела вы можете посмотреть на их официальной странице в Инстаграме* либо на сайте, где они делятся не только своими работами, но и дают советы на самые разные тематики.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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