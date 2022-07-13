Плохие приметы в доме: какие 12 признаков предупреждают об опасности
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Плохие приметы в доме: какие 12 признаков предупреждают об опасности

Плохие приметы в доме: какие 12 признаков предупреждают об опасности

Высшие силы зачастую предупреждают людей о грядущих опасностях или несчастьях. На плохие приметы в доме могут указывать разбитые кружки и чашки, случайно упавший нож со стола и даже рассыпанная соль. Узнайте, какие еще приметы могут предостерегать хозяев от несчастий и как от них уберечься.

Плохие приметы в доме

У славян с давних времен есть перечень событий, к которым нельзя относиться пренебрежительно. Все они происходят не просто так, поэтому важно вовремя обратить на них внимание, и как следует подготовиться, чтобы избежать негативных последствий. К этим приметам относятся такие:

  • В доме неожиданно завелись клопы, тараканы, муравьи, или другие насекомые — кого-то из домочадцев настигнет заболевание.
  • Остановились настенные часы — будут трудности со здоровьем, а наручные – с финансами.
  • На шторе появилась дырка или она упала на пол – с соседями назревает большой конфликт.
  • Зачах цветок в доме – жильцов ждут неприятности и полоса неудач. Категорически запрещается спать в этой комнате, пока не сделан обряд по очищению дома от негативной энергии.
  • На зеркале появились трещины или оно разлетелось на куски – к заболеваниям, ухудшению самочувствия и семейным неурядицам.


Если потухла новая лампочка, которую вы совсем недавно установили, это также можно считать тревожным звоночком. Такое событие предупреждает супругов о возникновении разногласия между ними. Важно контролировать свои эмоции и не устраивать разборок друг с другом в течение двух недель.

Суеверия гласят, что, выходя из дома, нельзя оставлять нараспашку окно или балкон, в противном случае можно потерять денежные средства или они пропадут из дома.

Какие плохие приметы связаны с кухней

Предвестниками неудач и опасностей также могут стать посуда и столовые приборы. Люди еще с давних времен наблюдали за чередой событий и определили такие плохие приметы:

  • Быть беде, если на кухне разбилась чашка или тарелка. Собирать кусочки посуды можно только веником, а руками их трогать категорически запрещено.
  • Если у кого-то из гостей треснула посуда в руках – есть большая вероятность, что он задумал что-то нехорошее против жильцов дома.
  • Свалился нож со стола – в гости неожиданно примчится мужчина, если вилка, то женщина. Чтобы нежданные гости не наведались, прибором нужно постучать об пол три раза.
  • Могут возникнуть размолвки или развод с любимым человеком, если что-нибудь резать на столе, а не на доске.
  • Нельзя оставлять нож в хлебе после того, как его нарезали, иначе вас ждет голод, будете испытывать нужду в деньгах.


  • Дать соль в долг – отдать свою удачу и благополучие.
  • Сметать со стола руками хлебные крошки – жить в нищете. Убирать их можно только тряпкой.

С посудой также связаны и хорошие приметы. Так, если вы случайно обнаружили, что оставили в кастрюле две ложки, и впоследствии они образовали форму крестика – вас в ближайшее время ждет замужество. А если при сервировке стола случайно в форму крестика сложились ножи – скоро отправитесь в путешествие.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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