Польша смогла почти полностью заполнить газохранилища

Вадим Карасев

Польша смогла заполнить газохранилища на 98 процентов, сообщила компания PGNiG

Хранилища газа в Польше заполнены на 98 процентов, сообщила местная энергетическая компания PGNiG.

Вместимость польских хранилищ составляет 3,81 миллиарда кубометров газа, страна смогла почти полностью их заполнить. В PGNiG рассказали, что располагают семью газохранилищами.

«Ранее мы информировали о расширении хранилища в Вежховицах. Благодаря этой инвестиции возможности хранении газа в Польше вырастут на 800 миллионов кубометров», — отменили в компании. Страна использует около 20 миллиардов кубометров газа в год.

«Газпром» прекратил поставки в Польшу 27 апреля из-за отказа PGNiG перейти на рублевую форму оплаты. Такое требование в стране посчитали нарушением контракта и отказались исполнять его.

Позже стало известно, что руководство Польши намерено привлечь Россию к ответственности за прекращение поставок топлива до истечения контракта. В то же время инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других государств.