Продажи DLC для Cuphead уже превысили 1 миллион копий, прошло всего 2 недели
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Продажи DLC для Cuphead уже превысили 1 миллион копий, прошло всего 2 недели

Продажи DLC для Cuphead уже превысили 1 миллион копий, прошло всего 2 недели


Разработка DLC для Cuphead, которое вышло 30 июня, длилась больше 3 лет с момента анонса, и многие игроки ждали его релиз. Примерно 2 недели назад оно стало доступно, и уже продалось тиражом больше 1 миллиона копий, о чем сообщили разработчики.

Команда Studio MDHR объявила, что продала более 1 миллиона копий Cuphead: The Delicious Last Course. Стоит отметить, что продажи оригинальной Cuphead превысили 1 миллион копий тоже, примерно, за 2 недели. Однако, DLC вышло изначально на всех платформах, тогда как оригинальная игра только на Xbox и PC.

Напомним, что дополнение для Cuphead продается за $7,99. Оно получило отличные отзывы от критиков, с DLC игроки получают нового играбельного персонажа, новый остров, не меньше 6 полноценных боссов, новое оружие и прочий дополнительный контент.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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